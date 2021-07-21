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المنتخب السعودي يبحث عن أول فوز أولمبي منذ 37 عاماً

ماجد عبدالله أمام البرازيل في أولمبياد 1984
ماجد عبدالله في أول مباراة أولمبية بتاريخ السعودية أمام البرازيل عام 1984

المنتخب السعودي يبحث عن أول فوز أولمبي منذ 37 عاماً

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق انتصاره الأولمبي الأول في تاريخ مشاركاته بلعبة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي بدأت علاقته بها في 1984.

ونجحت السعودية بالتأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها، إذ سبق أن شاركت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وأتلاتنا 1996.

وكانت أولى مشاركات المنتخب السعودي الأولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 84 حينما تأهل للبطولة بقيادة مدربه السعودي خليل الزياني.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في افتتاح مواجهاته الأولمبية والتي كانت أمام منتخب البرازيل عندما انتصر الأخير بنتيجة 3-1، إذ سجّل المهاجم المعتزل ماجد عبدالله الهدف ليصبح أول هدف أولمبي للأخضر.

وفي المواجهة الثانية خسر أمام المنتخب المغربي المباراة بهدف وحيد، ليواجه منتخب ألمانيا في آخر مبارياته ويخسر بنتيجة 6-صفر.

وغاب المنتخب السعودي عن المشاركات الأولمبية لمدة 12 سنة ونجح بالتأهل للمرة الثانية في أولمبياد أتالانتا 1996 بقيادة المدرب البرازيلي إيفو وورتمان، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة، إذ خسر المباريات الثلاث أمام منتخبات أسبانيا وأستراليا وفرنسا، إذ تلقى 5 أهداف وسجّل هدفين.

وبعد مرور 24 عاماً نجح المنتخب السعودي بقيادة مدربه سعد الشهري في فك العقدة، حيث نجح بحجز مقعده في أولمبياد طوكيو بعد 5 محاولات للتأهل باءت بالفشل ابتداءً من أولمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وسيواجه المنتخب السعودي صعوباتٍ كبيرة كونه وقع في مجموعة صعبة تضم بجانبه منتخبات قوية تملك خبرات كبيرة وهم البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

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