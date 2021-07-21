ساحل العاج.. أول اختبارات السعودية في الأولمبياد

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في أولمبياد طوكيو حينما يواجه نظيره منتخب ساحل العاج في المباراة التي يحتضنها ستاد نيسان يوم الخميس، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي ستشهد مواجهة قوية تجمع المنتخب البرازيلي أمام نظيره الألماني.

ووقع المنتخب السعودي بمجموعةٍ قوية في مشاركته الأولمبية الثالثة، إذ تضم المجموعة منتخبات ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.

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وأكمل المنتخب السعودي استعداده للمشاركة الأولمبية بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري حيث خاض أكثر من مباراة ودية على 3 فترات.

وبدأ المنتخب السعودي مواجهاته الودية في شهر مارس الماضي، حيث واجه منتخب ليبيريا في مباراتين انتصر في الاولى 3-2 وتعادل سلبياً في الثانية.

وفي شهر يونيو، خاض مواجهتين وديتين حيث تعادل أمام منتخب المكسيك 1-1 وخسر أمام المنتخب الأرجنتيني 2-صفر.

وخلال الشهر خاض 4 مباريات ودية في اختتام اعداده حيث واجه منتخب أوغندا في مباراتين حيث تعادل سلبياً في الأولى وفاز في الثانية 2-صفر، ولعب أمام منتخب رومانيا في مباراتين انتهت جميعها بالتعادل.

ووقع اختيار مدرب المنتخب السعودي على الثلاثي سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري الذي سيشاركون فوق السن المحددة.

ولن تكون المواجهة سهلة للأخضر كون منتخب ساحل العاج يضم لاعبين ينشطون في الدوريات الأوربية أبرزهم الثلاثي إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد وفرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي وماكس غرادل لاعب سيفاس سبور التركي.

ويتواجد في صفوف منتخب ساحل العاج عدداً من اللاعبين الشبان المميزين أبرزهم عماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد والمدافع ولفريد سينغو لاعب تورينو الايطالي وكريستيان كواكي لاعب فيورنتينا الايطالي.

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وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الألماني على أن يختتم دور المجموعات يوم الاربعاء المقبل بمواجهة منتخب البرازيل.