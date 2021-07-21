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سعد الشهري: هدفنا المراكز الثلاثة الأولى في الأولمبياد

من حصة تدريبية سابقة

سعد الشهري: هدفنا المراكز الثلاثة الأولى في الأولمبياد

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العربية.نت

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أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي أن طموح الفريق في دورة الألعاب الأولمبية هو الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى، مضيفا بأن الوجود في مجموعة صعبة يساهم في صقل اللاعبين.

وقال سعد الشهري في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وساحل العاج: لدينا جيل من اللاعبين الصغار داعم لمستقبل الكرة السعودية، واختيار سلمان وسالم ياسر يعود لإمكانياتهم الفنية ودعمهم الكبير للجوانب التكتيكية.

وأضاف: وجودنا في أصعب مجموعة بعد غياب 25 عاما أمر إيجابي لأن هذه المباريات تصقل اللاعبين جيدا وأرى أن حظوظنا وفرصنا بالدورة مثل باقي المنتخبات، ودائما ما تقدم منتخبات أفريقيا مستويات كبيرة في الأولمبياد، ونحن نحترم جميع المنتخبات ولدينا طموح وقدرات ستساعدنا لمواصلة المشوار نحو المراكز الثلاثة الأولى.

وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح سلمان الفرج: تأهلنا بعد 25 عاما يثبت قوتنا، والطموح هو تحقيق ميدالية وليس الوصول لمراحل متقدمة فقط، ونتشرف أنا وسالم وياسر بحصولنا على هذه الفرصة، وأتمنى أن تستمر نتائج هذه المشاركة في الذاكرة لمدة طويلة.

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