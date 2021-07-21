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سلمان الفرج.. أكبر لاعب سعودي في تاريخ المشاركات الأولمبية

سلمان الفرج
الفرج يحمل شارة قيادة المنتخب السعودي الأول

سلمان الفرج.. أكبر لاعب سعودي في تاريخ المشاركات الأولمبية

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العربية.نت

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سيكون سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الأولمبي أكبر لاعب ينافس في منافسات كرة القدم منذ بداية المشاركات السعودية في الألعاب الأولمبية عام 1984، كما أنه ثامن أكبر اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية الأولمبياد.

واختار سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، سلمان الفرج قائد المنتخب الأول بعمر 31 عاماً و11 شهراً و20 يوماً، ما يجعله أكبر لاعب سعودي يشارك في الألعاب الأولمبية حتى قبل تحديد عمر 23 عاماً للاعبين في أولمبياد برشلونة 1992.


وكان صالح خليفة أكبر اللاعبين عمراً خلال المشاركتين السعوديتين في الأولمبياد، إذ ظهر في لوس أنجلوس 1984 بعمر 30 عاماً، فيما كان أحمد بايزيد خلفه مباشرة بعمر 25 عاماً.

واستدعى البرازيلي إيفو وورتمان مدرب المنتخب السعودي الأولمبي في دورة أتالانتا 1996، ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، كان أكبرهم الراحل محمد الخليوي، إذ شارك في الدورة بعمر 25 عاماً، بينما كان يبلغ فؤاد أنور وحمزة إدريس 23 عاماً آنذاك.

ويعتبر النجم البرازيلي داني ألفيش أكبر لاعب في النسخة الحالية بعمر 38 عاماً، وخلفه المكسيكي غييرمو أوشوا الذي يبلغ 36 عاماً.


واختار مدرب فرنسا المهاجم المخضرم أندريه بيير جيجناك (35 عاماً) ليقود خط هجوم الفريق المنافس في المجموعة الأولى، أما ألمانيا فأعاد مدربها اللاعب الدولي السابق ماكس كروز (33 عاماً) إلى المشاركة مجدداً وهذه المرة في دورة الألعاب الأولمبية، وكذلك فعل مدرب نيوزيلاندا الذي اختار وينستون ريد (33 عاماً) ليشارك في المسابقة.

ويبلغ عمر الحارس المصري محمد الشناوي (32 عاماً) فيما سيكون الياباني ماشيدا (32 عاماً) قائداً لمنتخب بلاده الأولمبي.

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