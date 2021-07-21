شركة الرياضة السعودية تتعاقد مع MBC لبث مباريات المسابقات

تعلن شركة الرياضة السعودية عن إطلاق قنوات رياضية فضائية متخصصة والتعاقد مع مجموعة MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية (كأس الملك ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القادم 2021-2022 ولمدة موسم رياضي واحد، إلى جانب نقل عدد من منافسات الألعاب والرياضات المختلفة، والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية.

وستقوم مجموعة MBC بموجب هذا العقد بتقديم الدعم للشركة من أجل إطلاق وتشغيل قنوات فضائية جديدة باسم SSC، إضافة إلى توفير بث رقمي لهذه القنوات عبر منصة "شاهد"، لتصبح خياراً إضافياً أمام المشجع الرياضي لمتابعة تفاصيل وأحداث الكرة السعودية بطريقة رقمية حديثة.

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جاء ذلك بعد إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الفضائية والرقمية للمسابقات السعودية الرياضية، للموسم الرياضي المقبل.