النصر يوقع مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري

تعاقدت إدارة النصر يوم الخميس مع المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري قادما من صفوف فريق فياريال الإسباني.

وبدأ فونيس موري، 30 عاما، مسيرته في الفئات السنية لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قبل تصعيده للفريق الأول في عام 2011 لينتقبل بعدها بأربعة أعوام إلى إيفرتون الإنجليزي وبعد 3 أعوام غادر إلى إسبانيا برفقة فياريال الإسباني.

مادة اعلانية

ويعود استدعاء فونيس موري الأول إلى المنتخب الأرجنتيني إلى عام 2015 وخاض معه 26 مباراة من بينها كوبا أميركا 2016 و2019.

وخلال مسيرته حقق فونيس موري بطولة الدوري الأرجنتيني 2014 وكوبا ليبرتادوريس 2015 وسودأميركانا 2014 وريكوبا سودأميركانا 2015 والدوري الأوروبي 2021.