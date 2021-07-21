منح شركة الرياضة السعودية حقوق نقل الدوري وكأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، ولمدة موسم رياضي واحد، كما أعلنت رابطة الدوري السعودي منح شركة الرياضة السعودية حقوق نقل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمدة موسم رياضي واحد.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية بإدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كرة القدم المحلية المذكورة أعلاه، ونقل المباريات فضائيًا ورقميًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

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كما تقرر أن يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، كراسة النقل التلفزيوني لكافة مسابقات كرة القدم المحلية، ابتداء من الموسم ما بعد المقبل 2022-2023 أمام القنوات الفضائية.