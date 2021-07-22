الأهلي يعلن تعاقده مع البرازيلي باولينيو

أعلن نادي أهلي جدة يوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو بعد إنهاء عقده مع نادي غوانز إيفرغراند الصيني.

وتعد أبرز محطتين للاعب الوسط البرازيلي ابن الـ 32 عاما، هي أندية برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي وحقق برفقة أنديته التي لعب لها 15 بطولة منها 8 مع غوانزو الصيني و3 مع كورنثيانز البرازيلي واثنتان مع برشلونة الإسباني.

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ولعب باولينيو 56 مباراة مع منتخب البرازيل منها بطولتا كأس العالم 2014 و2018 وفاز برفقته بكأس القارات 2013.

ويعد باولينيو ثالث صفقات نادي أهلي جدة في الصيف الحالي بعد التعاقد مع المدافع دانكلير بيريرا ولاعب الوسط الكرواتي براداريتش.