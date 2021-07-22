.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

باولينيو.. هزم العنصرية و"الأذى النفسي" ليتألق في أكبر البطولات

خلال عامه مع برشلونة

باولينيو.. هزم العنصرية و"الأذى النفسي" ليتألق في أكبر البطولات

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

نشر في: آخر تحديث:

قرر البرازيلي باولينيو أواخر العقد قبل الماضي اعتزال كرة القدم بسبب العنصرية والأذى النفسي الذي عانى منه في فترته الأولى في القارة العجوز قبل أن تبتسم له الحياة ويتألق في كبرى المحافل العالمية.

أعلن نادي أهلي جدة يوم الخميس تعاقده مع جوزيه باولو بيزيرا المعروف بـ "باولينيو" بعد انتهاء فترته مع نادي غوانزو إيفرغراند الصيني.

عندما كان باولينيو ابن 19 عاما لم يرد على الاتصالات بعدما تضرر كثيرا على المستوى الشخصي والنفسي عندما لعب في ليتوانيا بسبب العنصرية، والكثير من الظلم في بولندا لعدم تسديد مستحقاته ما دعاه إلى اتخاذ قرار بعدم لعب كرة القدم أبدا، إلا أن زوجته جعلته يعدل عن رأيه لأنه سيكون من قلة الاحترام لوالديه أن يعتزل صغيرا بعدما قدما له كل الدعم الذي احتاجه.

وبعد تجاربه السيئة في ليتوانيا وبولندا عاد باولينيو إلى البرازيل وتنقل بين عدة أندية قبل أن تبتسم له الحياة بقدوم عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا لندن من نادي توتنهام.

فترته في ليتوانيا
فترته في ليتوانيا

وحينها كشف باولينيو بأن تجربة إنجلترا كانت من الأسوأ في مسيرته، فبعدما توج بعدد من البطولات مع كورنثيانز عرضت عليه أندية إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي فذهب إلى الأخير.

ولكن باولينيو اكتشف أن البطولة لا تناسبه فبعد تغيير المدربين في الموسم الأول بين أندريه فيلاش بواش وتم شيروود شهد الموسم الثاني قدوم الأرجنتيني بوكيتينو وحينها لعب 3 مباريات في الموسم الثاني.

فوزه بدوري أبطال آسيا مع غوانزو
فوزه بدوري أبطال آسيا مع غوانزو
من ماشركته في الكلاسيكو
من ماشركته في الكلاسيكو

وبعد عامين ناجحين مع غوانزو الصيني، عُرض على باولينيو أكبر عرض في مسيرته بعدما تقدم له جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة حينها وعرض عليه الانضمام إلى النادي الكتالوني مقابل 40 مليون يورو ويضع بصمته في عدة مواجهات من بينها "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، قبل أن يعود إلى ناديه السابق في الصين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 42 مليون يورو قيمة فسخ عقده.

هدفه الوحيد في المونديال
هدفه الوحيد في المونديال

وشهدت بطولة كأس العالم 2018 مشاركته الأخيرة بقميص البرازيل كما سجل فيه هدفه الوحيد مع المنتخب في بطولتي كأس العالم التي شارك فيها عندما هز شباك صربيا في دور المجموعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة
فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد