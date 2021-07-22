سالم الدوسري يعادل رقم أنور ويسجل في 3 بطولات دولية مختلفة

أصبح سالم الدوسري أول لاعب سعودي يسجل في 3 بطولات دولية مختلفة بعد فؤاد أنور بهدفه في مرمى ساحل العاج ضمن مباريات المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو

وسجل الدوسري هدف التعادل للمنتخب السعودي على ساحل العاج قبل نهاية الشوط الأول ليعيد إلى فريقه فرصة التعادل أو الفوز في اللقاء.

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واستطاع الدوسري التسجيل في بطولات كأس العالم والأولمبياد وكأس العالم للأندية ليكون بذلك ثاني لاعب سعودي يفعل ذلك، ففي صيف 2018 هز الجناح شباك المنتخب المصري في ختام مباريات المجموعة الأولى. وجاء هدف سالم الوحيد في كأس العالم للأندية 2019 مع الهلال في مرمى فلامنغو البرازيلي بدور نصف النهائي.

وسجل فؤاد أنور هدفين للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة استقبلتها شباك هولندا والمغرب، قبل أن يحرز هدفا في مرمى فرنسا بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أتلانتا الأميركية.

وجاء هدف أنور الوحيد في كأس العالم للأندية بقميص نادي النصر في بطولة عام 2000 عندما سجل في فوز فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي.