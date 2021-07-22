سعد الشهري: مباراة ساحل العاج من الماضي.. نفكر في ألمانيا

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، أن الحظوظ في التأهل للدور الثاني من أولمبياد طوكيو 2020، ما زالت قائمة مبديا سعادته بأداء لاعبيه أمام ساحل العاج.

وخسر المنتخب السعودي الأولمبي أمام ساحل العاج بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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وأوضح الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة أن النتيجة لم تكن مرضية للجميع ولكنه سعيد بأداء اللاعبين بشكل عام.

وأضاف حول حظوظ المنتخب بأن الفرصة ما زالت كبيرة والنتيجة أمام ساحل العاج باتت جزءا من الماضي، إذ بدأ بالتفكير في جلب نقاط ألمانيا في الجولة الثانية.