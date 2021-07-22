"الأولمبية السعودية" تختار حسين والدباغ لرفع علم السعودية في الافتتاح 

اختارت اللجنة الأولمبية السعودية حسين علي رضا، أول لاعب تجديف يتأهل إلى الأولمبياد، والعداءة ياسمين الدباغ لرفع علم السعودية في حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو 2020 يوم الجمعة.

كما وقع الاختيار على طارق حامدي، أول لاعب كاراتيه سعودي يتأهل إلى الأولمبياد، لرفع علم السعودية في حفل الختام الذي سيقام في الثامن من أغسطس المقبل.

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وتشارك السعودية في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة لها في تاريخها في الألعاب الأولمبية، وهم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.

