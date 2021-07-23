البريكان يصل المعسكر.. والأولمبي السعودي يستعد لألمانيا

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة تدريباته في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد مباراته الافتتاحية يوم الخميس ضد منتخب ساحل العاج والتي انتهت بخسارته بنتيجة 2-1، ضمن إطار دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على ملعب كوزوكو، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.

وكان الجهاز الفني استدعى فراس البريكان الذي وصل إلى طوكيو يوم الجمعة، بدلاً من المصاب تركي العمار.



ويلعب منتخب تحت 23 عامًا في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل.