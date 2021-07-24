المنتخب السعودي يبحث عن التعويض أمام ألمانيا

يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره منتخب ألمانيا على ملعب نيسان، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي ستشهد مواجهة بين المتصدر منتخب البرازيل ووصيفه منتخب ساحل العاج.

وخسر السعودي لقاءه الافتتاحي أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1 في مباراة قدّم فيها الأخضر أداءً مميزاً وكان قريباً من الخروج بنقطة على الأقل.

مادة اعلانية

ويبحث المنتخب السعودي عن فوزه التاريخي الأول في الأولمبياد، إذ لم يسبق له الفوز، إذ خسر جميع مبارياته التي خاضها في الثلاث نسخ.

ويأمل الأخضر على الأقل الخروج بنقطة لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل لاسيما أن الخسارة ستعني خروجه مبكراً من دور المجموعات.

وقرر مدرب المنتخب السعودي استدعاء المهاجم فراس البريكان والذي وصل إلى معسكر الأخضر يوم الجمعة وسيكون جاهزاً للمشاركة كبديل للاعب تركي العمّار المصاب.

وفي المقابل يدخل المنتخب الألماني متذيل ترتيب المجموعة المباراة وهدفه تحقيق النقاط الثلاث لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل.

وتلقت ألمانيا خسارةً ثقيلة أمام البرازيل بنتيجة 4-2 في مستهل مبارياتها في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يسبق للمنتخب الألماني أن حقق الميدالية الذهبية، إذ اكتفى بتحقيقه الميدالية الفضية في النسخة السابقة ريو 2016، وحقق الميدالية البرونزية في أولمبياد سيول 1988.

ويتصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن وصيفه منتخب ساحل العاج، في حين يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا متذيل الترتيب.