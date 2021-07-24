فواز القرني حارساً لمرمى الشباب

وقع نادي الشباب يوم السبت عقدا احترافيا مع حارس المرمى فواز القرني لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق اتحاد جدة.

وتدرج القرني في الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل استدعائه للفريق الأول وهو ابن 19 عاما في 2011 ليبدأ بعدها بين المشاركة أساسيا واحتياطيا في المواسم اللاحقة حتى اعتمد الاتحاد على البرازيلي مارسيلو غروهي، وحقق القرني برفقة الاتحاد بطولات كأس ولي العهد 2016، وكأس الملك 2013 و2018.

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وكان الشباب تعاقد مع الحارس حسين شيعان والمهاجم مهند عسيري، بالإضافة إلى عبدالله الجوعي ونادر الشراري فيما أعار الأرجنتيني غوانكا إلى العين الإماراتي بعد تجديد عقده.