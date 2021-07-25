المنتخب السعودي يخسر من ألمانيا ويودع الأولمبياد

خسر المنتخب السعودي مباراته الثانية توالياً أمام منتخب ألمانيا 3-2، في المواجهة التي احتضنها ملعب يوكوهاما الدولي يوم الأحد، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وفقد المنتخب السعودي فرصة المنافسة على بطاقة الدور ربع النهائي إذ يتذيل الترتيب بدون نقاط.

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وبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي حيث سجّل المهاجم عبدالله الحمدان هدفاً مبكراً إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد.

وعند الدقيقة 12 تمكن المنتخب الألماني من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه نديم أميري الذي حول تمريرة زميله سيدريك تيوشيرت بقدمه في شباك الحارس السعودي محمد الربيعي.

ورد المنتخب السعودي سريعاً وسنحت فرصة محققة للاعب سامي النجعي الذي تلقى تمريرة من زميله علي الحسن ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 30 تمكن لاعب المنتخب السعودي سامي النجعي من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله سالم الدوسري العائدة من الحارس الالماني ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 45+2 نجح مهاجم منتخب ألمانيا راغنار آتشي بتسجيل الهدف الثاني بعدما تابع تسديدته العائدة من الحارس محمد الربيعي ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي أفضليته ونجح اللاعب سامي النجعي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50 بعدما أكمل تمريرة زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك المنتخب الألماني.

وعند الدقيقة 67 اضطر المنتخب الألماني إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عاموس بيبر.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته بحثاً عن هدف التقدم في حين اعتمد المنتخب الألماني على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى الحارس محمد الربيعي.

وعند الدقيقة 75 نجح مدافع المنتخب الألماني فيليكس أودوخاي بتسجيل هدف الفوز لبلاده بعدما حول عرضية زميله ماكس كروز برأسه لتستقر في شباك المنتخب السعودي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الألماني إلى 3 نقاط ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطة عن منتخبي البرازيل المتصدر ووصيفه ساحل العاج، في حين يحتل المنتخب السعودي المركز الأخير بلا نقاط.