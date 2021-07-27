.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المنتخب السعودي يصطدم بالبرازيل بحثاً عن نقطة تاريخية

سلمان الفرج نيمار السعودية البرازيل
الفرج في منافسة مع نيمار على الكرة خلال آخر مباراة جمعت المنتخبين عام 2018

المنتخب السعودي يصطدم بالبرازيل بحثاً عن نقطة تاريخية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يبحث المنتخب السعودي عن نقطته الأولى تاريخياً في دورة الألعاب الأولمبية حينما يواجه منتخب البرازيل على ستاد سايتاما 2002، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفقد المنتخب السعودي فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عقب تلقيه خسارته الثانية توالياً أمام منتخب ألمانيا 3-2 في المرحلة السابقة.

وقدّم المنتخب السعودي عرضاً مميزاً في مباراتيه أمام ساحل العاج وألمانيا إلا أنه خسر اللقاءين ليخرج من المنافسة.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أن المنتخب السعودي يبحث عن تحقيق فوزٍ تاريخي أمام منتخب البرازيل والذي سيكون الانتصار الأول بعد 9 مباريات خاضها في الأولمبياد.

وشارك المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثالثة في تاريخه حيث سبق وان شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولم ينجح في تحقيق أي انتصار حيث خسر مبارياته الثلاث أمام البرازيل والمغرب وألمانيا.

وشاركت السعودية في أولمبياد أتلانتا 1996 ولم تنجح في تحقيق أي انتصار إذ خسرت مبارياتها الثلاث أمام إسبانيا وأستراليا وفرنسا.

وعاد المنتخب السعودي إلى الأولمبياد للمرة الثالثة وكان محملاً بالكثير من الآمال والطموحات خاصة وأنه يمتلك عناصر مميزة ونجح بتقديم أداء جيّد في المباراتين السابقتين إلا أن التوفيق لم يحالفه ليخسر أمام ساحل العاج وألمانيا.

وفي المقابل يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزٍ سيضمن تأهله مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزاً كبيراً في مباراته الأولى أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 4-2، وتعادل في مواجهاته الثانية أمام ساحل العاج.

ويتصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب ساحل العاج ، في حين يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب السعودي بدون نقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قبل أن تذهب
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
اكتشف المزيد