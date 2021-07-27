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تحديد موعد النظر في قضية النصر ضد بيرسبوليس والاتحاد الآسيوي

النصر بيرسبوليس خالد الغنام
النصر خسر نصف نهائي النسخة الماضية أمام الفريق الإيراني

تحديد موعد النظر في قضية النصر ضد بيرسبوليس والاتحاد الآسيوي

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العربية.نت

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حددت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" يوم 23 من الشهر المقبل موعداً للاستماع للقضية المرفوعة من نادي النصر السعودي تجاه كل من نادي بيرسبوليس الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية مشاركة بعض لاعبي الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

وتغلب بيرسبوليس على النصر 5-3 بركلات الترجيح مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما تقدم النادي السعودي باحتجاج ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في تلك المباراة.

ونشرت محكمة التحكيم الرياضي على موقعها الرسمي قائمة القضايا التي تنوي الاستماع لها، وأدرجت قضية النادي السعودي في يوم 23 أغسطس المقبل.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاحتجاج المقدم من النصر عقب المباراة بأقل من أسبوع، ما دفع النادي السعودي إلى تقديم استئناف ضد القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي.

وبعدما رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من نادي النصر، أكد الأخير توجهه إلى محكمة التحكيم الرياضي منتصف نوفمبر 2020، إذ ذكر في بيان رسمي: حرصا من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظراً لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وبلغ النصر ثمن نهائي النسخة الحالية، إذ سيواجه تراكتور الإيراني في الدوحة شهر سبتمبر المقبل.

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