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استقالة رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي

الاتحاد السعودي لكرة القدم
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استقالة رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي

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العربية. نت

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وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على قبول الاعتذار الذي تقدم به ماجد العريني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك لأسباب خاصة.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي: سينهي العريني مهام عمله رسميا في الأول من أغسطس المقبل، وقدم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية.

وأشار اتحاد كرة القدم في بيانه، إلى أنه سيعيد تشكيل اللجنة استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها وإعادة تشكيلها، وفقا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.

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