الشباب يعلن تعاقده مع باولينيو

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا، لمدة 4 مواسم.

وقال في بيان صحافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان مع دي باولا "24 عاما" لمدة 4 مواسم قادما من فريق باوفيستا البرتغالي، وتمنت الإدارة للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

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وبدأ لاعب خط الوسط الملقب بـ "باولينيو" مسيرته في أكاديمية فلومينزي البرازيلي، تخللتها تجربة مع رديف سبورتينغ البرتغالي، ثم انضم في يوليو 2019 إلى باوفيستا.

