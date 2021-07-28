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الشباب يعلن تعاقده مع باولينيو

البرازيلي باولينيو

الشباب يعلن تعاقده مع باولينيو

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العربية. نت

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أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا، لمدة 4 مواسم.

وقال في بيان صحافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان مع دي باولا "24 عاما" لمدة 4 مواسم قادما من فريق باوفيستا البرتغالي، وتمنت الإدارة للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وبدأ لاعب خط الوسط الملقب بـ "باولينيو" مسيرته في أكاديمية فلومينزي البرازيلي، تخللتها تجربة مع رديف سبورتينغ البرتغالي، ثم انضم في يوليو 2019 إلى باوفيستا.

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