أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز

أعلن أهلي جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المقدوني إزغان أليوسكي قادما من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأكد الظهير الأيسر البالغ من العمر "29 عاما" سعادته بالتوقيع للفريق السعودي، وأضاف في تصريحات لحساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا متحمس جدا لبدء رحلتي مع الأهلي، أراكم قريباً في جدة.

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وبدأ أليوسكي مسيرته في سويسرا مع فريق يانغ بويز وارتدى قمصان عدة أندية سويسرية، قبل أن ينضم إلى ليدز يونايتد الإنجليزي صيف 2017، والذي لعب معه 171 مباراة، سجل 22 هدفا، بالإضافة إلى 19 تمريرة حاسمة، كما يملك اللاعب في مسيرته 46 مباراة دولية مع منتخب مقدونيا الشمالية، وآخر مشاركاته كانت بطولة أوروبا "يورو 2020".