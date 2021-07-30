.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شبكة الرياضة السعودية تكشف طريقة نقل المسابقات المحلية والآسيوية

ناصر الدوسري الهلال النصر
لقاء سابق بين الهلال والنصر

شبكة الرياضة السعودية تكشف طريقة نقل المسابقات المحلية والآسيوية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية نقل المسابقات السعودية للموسم الرياضي القادم 2021-2022، على القنوات الفضائية المفتوحة، على أن يتم بث البطولات الآسيوية حصريا على منصة "شاهد VIP" وجهاز "GOBX".

وقالت الشبكة في بيان صحافي، يوم الجمعة: يمكن للمجهور الرياضيين مشاهدة المسابقات الكروية السعودية بشكل مجاني على قنوات SSC الفضائية وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم الشبكة ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شاهد VIP"، إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات السعودية، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد