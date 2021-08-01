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النصر يتعاقد مع محمد قاسم

محمد قاسم
قاسم وقع على عقد لمدة 3 مواسم

النصر يتعاقد مع محمد قاسم

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العربية.نت

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وقع النصر مع الظهير الأيسر محمد قاسم يوم السبت لمدة 3 مواسم ابتداء من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي الذي أسهم معه بالحصول على بطولة كأس الملك الموسم الماضي.

وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.

وخاض قاسم، لاعب اتحاد جدة السابق، 27 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، صنع خلالها هدفاً واحداً، بينما شارك في 4 مباريات في كأس الملك الذي ناله الفيصلي عقب تغلبه على التعاون 3-2 في المباراة الختامية.

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