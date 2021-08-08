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السماح بحضور 60% من الجماهير في الملاعب السعودية

ياسر الشهراني النصر الهلال
من مباراة سابقة بين الهلال والنصر

السماح بحضور 60% من الجماهير في الملاعب السعودية

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العربية.نت

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أعلنت وزارة الرياضة في السعودية يوم الأحد رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في الملاعب إلى 60% من سعة المدرجات في الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 11 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: سيكون الحضور الجماهيري مقتصراً على الأشخاص الذين يبلغون 12 عاماً فأكثر، على أن يكونوا قد تلقوا جرعتي من لقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة وفقاً لما يظهر في حالة المشجع بتطبيق "توكلنا".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات وأثناء الخروج والدخول، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك.

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