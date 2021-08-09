استقبال كبير لطارق حامدي في جدة

وصلت صباح يوم الاثنين البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وسط استقبال كبير لطارق حامدي حامل الميدالية الفضية في الكاراتيه.





وشهد الاستقبال إقامة ممر شرفي لحامدي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا، بتتويجه بالميدالية الفضية في منافسات لعبة الكاراتيه، في فئة فوق 75 كيلوغراما، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي أسدل عليها الستار يوم الأحد.

وكان وزير الرياضة السعودي قد أعلن عن تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي، نظير تميزه وإبداعه في المحفل الرياضي الدولي الكبير.