اتحاد جدة يقص شريط الموسم الجديد بلقاء الفيحاء

يسعى اتحاد جدة لتسجيل بداية قوية يوم الأربعاء حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء العائد مجدداً لدوري الأضواء، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع الاتحاد لتقديم موسمٍ مميز يكمل به تألقه الذي كان عليه في الموسم الماضي، حينما ظهر بصورةٍ مغايرة عن المواسم السابقة.

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وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في الموسم الماضي بعكس مواسمه الست التي سبقتها إذ نجح الفريق بالعودة لدوري أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثالث.

واستعد الاتحاد للموسم الرياضي بخوض معسكر تدريبي في النمسا لمدة أسبوعين بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي خاض من خلاله 3 مباريات ودية حيث انتصر على غيرستهوفر النمساوي 9-صفر، ومواطنه آي كاي 3-2، وفارزدان الكرواتي 3-صفر.

وأبرمت إدارة الاتحاد صفقة وحيدة بالتعاقد مع البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الشارقة الإماراتي الذي انتقل إلى الفريق شهر يوليو.

لم تتأكد مشاركة المدافعين سعود عبدالحميد والمصري أحمد حجازي في اللقاء كونهم التحقوا بالفريق قبل المباراة بثلاثة أيام عقب مشاركتهم في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي المقابل يطمح الفيحاء للظهور بشكل مميز بعد عودته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي غادره الموسم الماضي.

ونجح الفيحاء بالعودة سريعاً لدوري المحترفين بعد هبوطه في ختام الموسم قبل الماضي لينجح بالعودة بعد حصوله على وصافة دوري الدرجة الأولى.

وتعاقدت إدارة الفيحاء مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش ليقود الدفة الفنية بالفريق نظراً لمعرفته بالدوري السعودي كونه سبق وأن درب الفيصلي قبل موسمين.

وأكمل الفيحاء استعداده للدوري بإغلاق ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي فرناندو أندراي لاعب قبل يومين لينضم للسداسي الحارس الصربي ستوكوفيتش والمدافع اليوناني بابادوبولوس ومواطنه تاكتيديس والبرازيلي رومان لوبيز ومواطنه ريلر والغاني صامويل أوسو الذي يقضي موسمه الثالث مع الفريق.

وأقام الفيحاء معسكراً اعدادياً في صربيا بقيادة مدربه رازوفيتش لمدة 17 يوماً وخاض من خلاله 4 مباريات إذ فاز 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة.