شتيغن.. ميندي وكاسياس.. أبرز ضحايا نجوم الدوري السعودي الجدد

هز النجوم الجدد المنضمين إلى مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، شباك العديد من حراس المرمى حول العالم، في مقدمتهم الألماني مانويل نوير، إضافة إلى مواطنه تير شتيغن إلى جانب الإسباني إيكر كاسياس، وذلك ضمن مشاركات هامة سواء مع الأندية أو المنتخبات.

فينسنت أبوبكر



خلال مشاركته في مسابقات الأندية، يعد الإسباني بيبي رينا أبرز الحراس الذين هز المهاجم الكاميروني مرماهم، وذلك في مباراة فريقه باشكتاش التركي أمام نابولي الإيطالي، ضمن دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في 2016، ووضع لاعب النصر الجديد بصمته بهدفين في شباك رينا.

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وتلقى هوغو لوريس، حارس توتنهام الإنجليزي، هدفا من فينسنت في المباراة الدولية للكاميرون أمام فرنسا، في إحدى التجارب الودية، وسجل فينسنت هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 22 باللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2 لمصلحة فرنسا.

بينما، يعد الهدف الذي سجله البالغ من العمر "29 عاما" في مرمى عصام الحضري، الأغلى في مسيرته، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على مصر بنتيجة 2-1 في نهائي أمم إفريقيا 2017، بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

كما انضم تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، إلى قائمة ضحايا فينسنت، بعد الهدف الوحيد الذي وضعه المهاجم في شباك منتخب ألمانيا ضمن منافسات كأس القارات 2017، وذلك في الدقيقة 78 بالمباراة التي كسبها الألماني بثلاثية لهدف.

ماريغا

يعد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، أبرز الأسماء التي تمكن المهاجم المالي من التسجيل في مرماهم، وذلك في اللقاء الشهير الذي كسبه بورتو البرتغال بهدفين لهدف ضمن ذهاب دور الـ 16 بالنسخة الماضية، عندما قاد الوافد الجديد إلى الهلال فريقه إلى إقصاء يوفنتوس بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، وجاء هدف ماريغا في مرمى الحارس البولندي بالدقيقة 46.

تاليسكا

يعتبر مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، من أهم حراس المرمى الذين وضع الجناح البرازيلي هدفا في مرماهم، وكان ذلك في لقاء بنفيكا البرتغالي أمام الفريق الألماني "2-2"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، وجاء هدف لاعب النصر الجديد في الدقيقة 76.

كما سجل صاحب الـ "27 عاما" في مرمى البرازيلي إيدرسون، الحارس الحالي لمانشستر سيتي، ولكن في لقاء سابق جمع بشكتاش التركي أمام بنفيكا البرتغالي الذي كان يلعب له إيدرسون، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، وجاء هدف تاليسكا في الوقت القاتل من عمر اللقاء ليمنح بشكتاش التعادل بهدف لمثله.

وزار تاليسكا شباك إيكر كاسياس، الأولى عندما كان الإسباني حارسا لمرمى بورتو البرتغالي، عندما التقى باشكتاش التركي وبورتو "1-3" في دور المجموعات بالجولة الأولى، حينها سجل البرازيلي هدف فريقه الأول في الدقيقة 13.

ماتيوس بيريرا

شهد الموسم المنصرم العديد من الأهداف الهامة لماتيوس بيريرا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن المنضم في الصيف الحالي إلى الهلال من هز شباك العديد من الحراس، في مقدمتهم جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وإيفرتون، وذلك في الجولة الثاني، وسجل بيريرا هدفه بالدقيقة 47، في اللقاء الذي خسره فريقه وست بروميتش بنتيجة 5-2.

أما الدولي البرتغالي روي باتريسيو فهزت شباكه في مناسبتين خلال لقاء واحد، ضمن الأسبوع الـ 19، جاء الهدف الأول في الدقيقة 8 والشخصي الثاني في الدقيقة 56، وكسب وست بروميتش اللقاء بثلاثية لهدفين.

فيما استقبل الفرنسي أريولا، حارس فولهام، هدفا في الجولة الـ 21 بالدقيقة 66، خلال اللقاء الذي انتهى بهدفين لمثلهما.

في حين لن ينس السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي، المباراة التي خسرها فريقه أمام وست بروميتش بنتيجة 5-2، والتي شهدت تألق البرازيلي بيريرا، حيث سجل ثنائية في بطل دوري أبطال أوروبا في دقيقتين بالوقت المحتسب بدلا للضائع من عمر الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع وست بورميتش وتشيلسي في الأسبوع الـ 30 بالدوري الإنجليزي.

كما لم تسلم شباك حارس منتخب الأرجنتين وأستون فيلا إيميليانو مارتينيز من لاعب الهلال الجديد، ففي الأسبوع الـ 33 سجل بيريرا هدف فريقه الأول في الدقيقة 23 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وفي الأسبوع الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، انضم الألماني بيرند لينو، حارس أرسنال إلى القائمة، بالهدف الذي سجله بيريرا في الدقيقة 67.

كوايسن

أما روبن كوايسون، لاعب الاتفاق، فلديه العديد من الأهداف الهامة في حراس مميزين، يتقدمهم فويتشيك تشيزني، عندما كان حارس لروما، وذلك في اللقاء الذي كسبه روما على باليرمو بنتيجة 4-1، وجاء هدف باليرمو الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق كوايسون، ضمن الأسبوع الـ 9 في الدوري الإيطالي موسم 2016-2017.

وفي الموسم الماضي بالدوري الألماني، تمكن البالغ من العمر "27 عاما" من التسجيل في مرمى مانويل نوير، وذلك في الجولة الـ 31، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة ماينز بنتيجة 2-1، وجاء هدف اللاعب السويدي بالدقيقة 37.

ومع منتخب بلاده يمتلك في رصيده 9 أهداف، ويعد الفرنسي هوغو لوريس من أشهر الحراس الذين سجل في مرماهم، وذلك في لقاء كسبه منتخب فرنسا برباعية لهدفين أمام السويد، في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، وسجل كوايسن في الدقيقة 88.

باولينيو

هز باولينيو، لاعب أهلي جدة، شباك العديد من الفرق الشهيرة سواء في البرازيل أو إنجلترا وإسبانيا، ومن أهم الحراس الذين استقبلوا أهدافا من البرازيلي، كان الدولي الهولندي تيم كرول، في الدوري الإنجليزي 2013-2014، عندما سجل باولينيو الهدف الثاني لتوتنهام في اللقاء الذي شهد هزيمة نيوكاسل برباعية.

واستقبل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا هدفا من باولينيو، وذلك في لقاء جمع برشلونة ضد أتلتيك بلباو في موسم 2017-2018، وسجل حينها البرازيلي الهدف الثاني للنادي الكاتالوني في الوقت المحتسب بدلا للضائع من الشوط الثاني.

ودوليا، سجل باولينيو 13 هدفا مع منتخب البرازيل، ومن أبرز الحراس الذين هز شباكهم، الإنجليزي جو هارت، في لقاء ودي "2-2"، جاء هدف باولينيو "د.82"، أيضا استقبل سيرجيو روميرو هدفا في المباراة التي خسرتها الأرجنتين 0-3 ضمن تصفيات كأس العالم، وأحرز حينها لاعب الأهلي الجديد الهدف الثالث للبرازيل "د.59".

وأيضا يعد كلاوديو برافو من ضمن ضحايا باولينيو، حين سجل هدفه في الدقيقة 55 خلال لقاء البرازيل "0-3" وتشيلي في تصفيات المونديال.