اتحاد جدة يبدأ موسمه بالسقوط أمام الفيحاء

فجّر الفيحاء المفاجأة الأولى بعدما أسقط ضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يوم الأربعاء، في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يقدم اتحاد جدة مستواه المعروف، حيث مالت الأفضلية للفيحاء الذي ظهر بمستوى مميز خلال الشوطين.

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وعند الدقيقة 35 تمكن اليوناني باناجيوتس تاختسيديس لاعب الفيحاء من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن السفري ليسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء أفضليته وأهدر لاعبه الغاني صامويل أوسو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي رامون دياز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الفيحاء هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي دياز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة فرض الاتحاد سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت للاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز فرصة خطيرة، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 كاد المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه غازي رودريغيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي كريم الأحمدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة حصل الفيحاء على أول 3 نقاط له ليعتلي الصدارة مؤقتاً بانتظار استكمال المرحلة الأولى، وبقي الاتحاد بلا نقاط في المركز الأخير مؤقتاً.