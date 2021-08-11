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قيمة الهلال والنصر تتجاوز أندية إيطالية وإسبانية

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قيمة الهلال والنصر تتجاوز أندية إيطالية وإسبانية

دبي - عصام عامر

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رفع وصول البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الهلال القيمة السوقية للأخير لتبلغ 64 مليون يورو، بينما يقل عنه غريمه التقليدي النصر بمليوني يورو، ما يجعلهما أعلى قيمة سوقية من أندية تنافس في الدوريين الإيطالي والإسباني.

ويتفوق الهلال بقيمته على 4 أندية إسبانية وهي قادش، مايوركا، رايو فاييكانو وإلتشي، ليكون في المركز 17 على مستوى أندية إسبانيا، أما النصر فبقدوم البرازيلي تاليسكا والكاميروني أبوبكر أصبح يتفوق على الأندية الإسبانية المذكورة، وسبيزيا وإمبولي وفينيسا من إيطاليا.

وتبلغ قيمة الأهلي 48 مليون يورو، وضعته في المركز 17 بين أندية الدوريين الإسباني والإيطالي، أما غريمه التقليدي الاتحاد الذي تبلغ قيمته قرابة 36 مليون يورو فجاء في المركز 18 في بة 36 مليون يورو فجاء في المركز 18 في إسبانيا و19 بين أندية إيطاليا.

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