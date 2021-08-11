الشباب يواجه أبها بحثاً عن البداية القوية

يبحث الشباب عن تسجيل بدايةً قوية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يواجه الرائد ضيفه الفتح، ويلتقي التعاون أمام مضيفه الحزم الصاعد حديثاً، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث الشباب عن تسجيل بدايةً قوية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

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وقدّم الشباب أداءً مميزاً في الموسم الماضي حيث كان منافساً قوياً على لقب الدوري حينما حل وصيفاً للبطل الهلال.

واستعد الشباب جيداً للموسم الكروي السعودي من خلال معسكر تدريبي بمدينة ماربيا الاسبانية بقيادة مدربه البرازيلي الجديد شاموسكا الذي قاد الفيصلي لتحقيق كأس الملك في الموسم الماضي.

وخاض الشباب 4 مباريات ودية حيث انتصر على نادي أوروبا 8-صفر، وتعادل في مواجهته الثانية أمام نادي رايو فايكانو الاسباني 2-2، وانتصر في مباراته الثالثة أمام بالومبيديكا الاسباني 3-2، في حين خسر آخر مبارياته أمام وولفرهامبتون الانجليزي 2-1.

وعلى صعيد التعاقدات أبرمت ادارة الشباب 5 صفقات محلية حيث وقعت مع الحارسين فواز القرني وحسين شيعان من اتحاد جدة والتعاون، ونادر الشراري من أبها وعبدالله الجوعي من التعاون ومهاجم أهلي جدة مهند عسيري الذي قرر اعتزال الكرة بشكل مفاجئ بعد نهاية معسكر الفريق.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب أبرمت ادارة الشباب صفقة وحيدة بالتوقيع مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا لاعب بوافيستا البرتغالي لينضم للخماسي التشيلي ايغور ليتشنوفيسكي والبرازيلي سيبا والنيجيري ايغالو والكاميروني الفريد نداي والارجنتيني بانيغا قائد الفريق، وتبقى مقعد وحيد ليكتمل نصاب اللاعبين الأجانب.

وفي المقابل يتطلع أبها الى مواصلة أدائه المميز والبقاء موسماً ثالثاً على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعد أبها للموسم الكروي بمعسكر اعدادي في جمهورية مصر بقيادة مدربه الجديد السلوفاكي مارتن سيفيلا خاض من خلاله عدداً من المباريات الودية مع فرق مصرية أبرزها حينما خسر من الزمالك 2-1.

ولم تنجح ادارة أبها حتى بإغلاق ملف اللاعبين الأجانب حيث تبقى لاعبين بعد التعاقد مع الصربي أروش ماتيتش والكونغولي برستيج مبونغو لينضما الى الثلاثي الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي ومواطنه أمين عطوشي والتونسي سعد بقير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقصيم يلتقي الرائد أمام ضيفه الفتح.

ويتطلع الفريقان لمواصلة أدائهما المميز في الموسم الماضي حيث أكمل الرائد استعداده للدوري بإقامة معسكر في اسبانيا برفقة مدربه الجديد الاسباني بابلو ماشين خلفاً للألباني بيسنيك هاسي المنتقل لتدريب أهلي جدة.

ولم تغلق ادارة الرائد ملف لاعبيها الأجانب حيث سيبدأ الدوري بـ5 أجانب هم البرازيلي رينيه سانتوس ومواطنه ادواردو هنريكي والمغربي كريم البركاوي والغاني كريستيان آتسو.

وفي المقابل أكمل الفتح استعداده للدوري بإقامة معسكر تدريبي في النمسا بقيادة مدربه البلجيكي يانييك فيريرا.

وفضّلت ادارة الفتح استمرار 6 من لاعبيها الأجانب وهم الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال والمغربي مروان سعدان ومواطنه مراد باتنا والحزائري سفيان بن دبكة والبيروفي كريستيان كويفا والدنماركي غوستاف ويكهايم ال، في حين تعاقدت مع المهاجم الكرواتي ايفان سانيتي.

وفي الرس يفتتح الحزم العائد مجدداً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مشواره بمواجهة التعاون.

ونجح الحزم بالعودة سريعاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي لينجح في حصد لقب بطولة دوري الدرجة الأولى.

واختتم الحزم استعداده للدوري بمعسكر أقيم في المجر بقيادة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو الذي سبق له تدريب النصر بشكل مؤقت قبل موسمين.

ويملك الحزم 6 لاعبين أجانب وهم الحارس الجزائري مليك عسلة والمدافع البرازيلي نيريس والبرتغالي تياغو والمغربي محمد غرس الله "موحا" والهولندي أولا جون والسويدي كارلوس سترادبيرغ، وتبقى لاعب وحيد.

وفي المقابل أكمل التعاون استعداده للموسم الكروي بإقامك معسكر تدريبي في هولندا بقيادة مدربه البريطاني نيستور آل مايسترو الذي يقضي موسمه الثاني مع الفريق.

وقررت ادارة التعاون الاستغناء عن السنغالي عبدالله ساني والابقاء على بقية اللاعبين وهم الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس ومواطنيه المدافع إياغو سانتوس وساندرو مانويل والباراغوياني كاكو والبوروندي سيدريك أميسي والمهاجم الكاميروني ليندر توامبا.