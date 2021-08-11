4 مدربين جدد فقط في النسخة الجديدة من الدوري السعودي

لم يعرف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته التي انطلقت يوم الأربعاء الكثير من التغييرات الفنية، إذ دخل 4 مدربين جدد إلى المنافسة، بينما احتفظ جزء من 13 مدرباً بمناصبهم، و عاد جزء منهم إلى المسابقة بعد تجارب خارجها.



واستعان الهلال بطل مسابقة الدوري بالمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي يحضر إلى السعودية للمرة الأولى، وتعاقد الفيصلي الحائز على كأس الملك مع الإيطالي بابلو تراميزاني، والباطن مع الصربي إلكساندر فيسيلينوفيتش ، وأبها مع السلوفاكي مارتين سيفيلا



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وفي المقابل احتفظ اتحاد جدة بمدربه البرازيلي فابيو كاريلي والذي أعاده إلى دوري أبطال آسيا، إذ سيلعب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات، أما النصر فاختار الاستقرار مع مدربه مانو مينيزيس الذي تولى المهمة أواخر الموسم الماضي، وبقي الاتفاق مع المدرب السعودي خالد العطوي، والتعاون مع البريطاني نيستور إل مايسترو ، والفتح مع البلجيكي يانيك فيريرا الذي يدربه منذ منتصف موسم 2019-2020، وبقي الكرواتي كريسيمير ريزيتش مع ضمك بعد إنقاذه من الهبوط الموسم الماضي، واحتفظ الطائي الصاعد حديثاً بمدربه التونسي محمد الكوكي.



ويشهد الموسم الحالي تنقل عدد من المدربين، إذ ترك بيسينك هاسي تدريب الرائد وانتقل إلى تولي الدفة الفنية في أهلي جدة، أما الإسباني بابلو ماشين الذي هبط فريقه السابق العين فاختار الانتقال إلى تدريب الرائد، فيما غادر بريكلس تشاموسكا الفيصلي مباشرة عقب تحقيق كأس الملك واتجه لتدريب الشباب.

وأعاد الفيحاء الصاعد إلى مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي درب الفيصلي موسم 2017-2018، واستعان الحزم بالبرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب النصر الموسم في موسم 2018-2019.