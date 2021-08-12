أبها يتفوق على الشباب بثنائية

حقق أبها فوزاً ثميناً أمام ضيفه الشباب 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين حقق الرائد انتصاراً صعباً أمام ضيفه الفتح 1-صفر، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي كان أكثر تنظيماً من ضيفه الشباب الذي لم يقدم مستواه الذي قدمه في الموسم الماضي.

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وتمكن التونسي سعد بقير مهاجم أبها بافتتاح التسجيل لفريقه عند الدقيقة 9 بعد استغلاله لتمريرة حارس الشباب مروان الحيدري الخاطئه ليضع الكرة في الشباك.

وواصل أبها هجومه وتمكن مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني حاول الشباب العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد كان عند الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا بنجاح.

وبهذه النتيجة حقق أبها أول 3 نقاط ليعتلي الصدارة مؤقتاً، وبقي الشباب بلا نقاط في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقصيم حقق الرائد انتصاراً صعباً بفوزه أمام ضيفه الفتح بهدف نظيف.

ويدين الرائد بهذا الفوز لمهاجمه رائد الغامدي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله المقرن ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.