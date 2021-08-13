الأهلي يتعثر أمام الفيصلي في أولى مواجهاته

تعثر أهلي جدة بتعادله الايجابي 1-1 أمام ضيفه الفيصلي، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الأهلي المباراة بهجوم مكثّف على مرمى الضيوف كاد أن يثمر تن هدفٍ مبكر حينما سدد لاعبه سلمان مؤشر كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

ووضح تأثير الغيابات على الأهلي الذي عانى كثيراً حيث لم يشارك أي من لاعبيه الجدد البرازيلي باولينهو ومواطنه المدافع دانكلر والكرواتي فيليب برادريتش والسنغالي الحسن نداو والمقدوني أليوسكي بسبب عدم نجاح ادارته في إنهاء متطلبات شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

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وعند الدقيقة 27 تمكن الفرنسي رومان أمالفيتانو من تسجيل هدف السبق للفيصلي بعدما حول عرضية زميله البرازيلي غيليرمي برأسه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً ونجح لاعبه محمد المجحد بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل الهجمات مع أفضلية للفيصلي الذي ظهر أكثر تنظيماً من الأهلي.

وعند الدقيقة 63 سجّل الفرنسي أمالفيتانو لاعب الفيصلي هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الاهلي سريعاً وكاد لاعبه سلمان مؤشر أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أهدر الرأس أخضري جوليو تافاريس مهاجم الفيصلي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله أمالفيتانو إلا أن تسديدته ذهبت خارج المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

وتختتم المرحلة الأولى يوم غدٍ السبت بلقاءين إذ يستضيف حامل اللقب الهلال نظيره الطائي الصاعد حديثاً، ويلتقي الاتفاق أمام ضيفه الباطن.