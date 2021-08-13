النصر يدشن مشواره بفوز كاسح على ضمك

دشّن النصر مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه الكبير على ضيفه ضمك 4-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في المرحلة الأولى من المسابقة.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر خاصة في الشوط الأول حيث انتظر 4 دقائق حتى تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء.

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وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي الجديد اندرسون تاليسكا أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي تاليسكا تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 40 بعدما حول عرضية زميله الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ليحول الكرة برأسه لتستقر في شباك ضمك.

وواصل النصر ضغطه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 42 والذي تكفل به مدافع ضمك مهند النجعي الذي حول عرضية سامي النجعي بقدمه في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك ونجح مهاجمه الأرجنتيني ايميليانو زيلايا بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل ضمك هجومه وكاد لاعبه منصور حمزي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة بالخطأ من مدافع النصر عبدالله مادو ليسدد الكرة إلا أن الأخير اعترض طريقها وأبعدها عن مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 77 دفع البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر بمهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر بديلاً للمهاجم عبدالرزاق حمدالله.

وعند الدقيقة 80 تمكن الكاميروني فينسيت أبوبكر من تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله تاليسكا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثّف النصر هجومه وكاد مهاجمه أبوبكر أن يسجل الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتّاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة حقق النصر أول 3 نقاط له ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في حين تذيل ضمك الترتيب مؤقتاً بدون نقاط.