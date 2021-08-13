النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، والتي تمكنه من تسجيل جميع اللاعبين الجدد لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.

ويستضيف النصر مساء الجمعة فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

مادة اعلانية

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية بعدما سدد جميع الالتزامات المالية، والتي تصل إلى 135 مليون ريال سعودي، من ضمنها 40 مليون ريال التزامات تجاه اللاعبين، و 24 مليون ريال رواتب للاعبين، إضافة إلى 49 مليون ريال كالتزامات مالية تجاه أندية، و16 مليون ريال التزامات لموظفين ومدربين، إلى جانب 4 ملايين ريال عبارة عن التزامات تجارية.