النيران الصديقة تمنح الحزم نقطة ثمينة أمام التعاون

أهدر التعاون نقطتين ثمينتين بعد تعادله 3-3 أمام مضيفه الحزم في مواجهة مثيرة أقيمت في الرس، في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خلال الشوطين حيث كانت الافضلية في الشوط الأول للتعاون الذي فرض سيطرته مبكراً وسجّل مدافعه حسن كادش هدفاً عند الدقيقة 6 إلا أن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

مادة اعلانية

وواصل التعاون أفضليته ونجح مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا بتسجيل هدف السبق بعد مرور 23 دقيقة بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل برأسه لتستقر في شباك الحارس داود آل سعيد.

وواصل التعاون هجومه وتمكن لاعبه البارغوياني كاكو من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحزم.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح لاعب الحزم عبدالهادي الحراجين من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما حول تمريرة زميله الهولندي أولا جون بقدمه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته وتمكن مهاجمه توامبا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من زميله سميحان النابت ليرواغ المدافع عبدالرحمن الدخيل ويضع الكرة بذكاء في شباك الحزم.

وفي العشرين دقيقة الأخيرة تحسن أداء الحزم وبدأ بشن هجومه على مرمى التعاون وتمكن لاعبه الهولندي أولا جون بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك التعاون.

وكثّف الحزم هجومه ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 87 والذي تكفل به لاعب التعاون ريان الموسى الذي حول تمريرة لاعب الحزم أولا جون بقدمه في شباك فريقه.

وتستكمل الجمعة مباريات المرحلة الأولى بلقاءين حيث يستضيف النصر نظيره ضمك ويلتقي أهلي جدة أمام ضيفه الفيصلي.

