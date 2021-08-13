الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة الطائي

يبدأ الهلال "حامل اللقب" رحلة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الطائي الصاعد حديثاً على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يستضيف الاتفاق نظيره الباطن في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويسعى الهلال لمواصلة تألقه وتحقيق لقبه الثالث توالياً لأول مرة في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

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وأكمل الهلال استعداده للموسم الكروي بمعسكر تدريبي في القارة العجوز وتحديداً في جمهورية النمسا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ليوناردو غارديم.

وخاض الهلال خلال معسكر النمسا 4 مباريات ودية حيث انتصر على زيليزيكار الصربي 3-1، وفاز على اليريا السلوفيني 3-صفر، وخسر مباراتين أمام هيرتا برلين الألماني 3-2 ومواطنه لايبزيغ 1-صفر.

وأغلق الهلال ملف محترفيه الأجانب بعد التعاقد مع الثنائي المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو والبرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ليكونا بديلين للثنائي السوري عمر خربين والإيطالي سباستيان جوفينكو.

وقررت الإدارة الهلالية الإبقاء على الخماسي الكوري جانغ هيون سو والبيروفي آندري كاريو والفرنسي بافتيمبي غوميز والكولومبي غوستافو كويلار والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وفي المقابل يتطلع الطائي لتسجيل بداية جيدة بعد عودته لدوري المحترفين السعودي عقب غياب استمر لأكثر من 13 عاماً.

وكان الطائي أحد الفرق المتواجدة بشكل دائم في دوري الأضواء السعودي ويلقب بصائد الكبار حيث سبق أن مكث 12 عاماً متالية من موسم 95-96 حتى موسم 2007-2008 حينما هبط للمرة الأخيرة.

وأكمل الطائي استعداده للموسم على ثلاث مراحل بقيادة مدربه التونسي محمد الكوكي حيث أقام معسكراً تدريبياً في القصيم وبعدها غادر لأقامة معسكر في مصر، واختتم إعداده بمعسكر قصير في العاصمة الرياض.

وأغلقت إدارة الطائي ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع الحارس البلغاري مارتن لوكوف والبرازيلي سانتوس ومواطنيه لوكاس ألفيس وقوميز دينر، والجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي والزيمبابوي ناوليدج موسونا.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبدأ الاتفاق مشواره في الدوري حينما يستضيف الباطن.

وأكمل الاتفاق استعداده للدوري بمعسكر تدريبي في النمسا بقيادة مدربه السعودي خالد العطوي الذي يقضي مع الفريق موسمه الثاني وخاض عدداً من المباريات الودية.

ويملك الاتفاق 6 لاعبين أجانب وتبقى مقعد وحيد، حيث قررت إدارة الاتفاق الإبقاء على الخماسي الحارس الجزائري رايس مبولحي والتونسي نعيم السليتي والسلوفاكي فيليب كيش والبرازيلي سوزا والمغربي وليد أزارو، في حين تعاقدت مع الدولي السويدي روبن كوايسون.

وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في الموسم الماضي وتوجه بالبقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل الباطن استعداده للموسم الكروي بإقامة معسكر إعدادي في مصر لمدة 12 يوماً وبقيادة مدربه الصربي نيناد لالاتوفيتش.

وأغلقت إدارة الباطن ملف اللاعبين الأجانب بتواجد الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا والبرازيلي نتونير ومواطنه ريناتو شافيز والغاني افري أكوا والهولندي يوسف الجبلي ومواطنه محمد رايحي والانغولي فابيو آبرو.