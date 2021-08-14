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ثنائية السالم تمنح الاتفاق نقاط الباطن

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الاتفاق الباطن
الاتفاق سجل هدفه خلال 10 دقائق

ثنائية السالم تمنح الاتفاق نقاط الباطن

الرياض - فيصل الحربي

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قاد مهاجم الاتفاق عبدالله السالم فريقه إلى الفوز على ضيفه الباطن 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الاتفاق أداءً قوياً خاصة في النصف ساعة الأول، حيث تمكن مهاجمه عبدالله آل سالم من افتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق بعدما أكمل تمريرة زميله محمد الكويكبي في شباك الباطن.

وواصل الاتفاق هجومه وتمكن مهاجمه آل سالم من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19 بعدما استغل خطأ مدافع الباطن في إبعاد الكرة ليحولها برأسه في الشباك.

وكثّف الاتفاق هجومه وأهدر لاعبه السويدي روبن كوايسون هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالله السالم إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، كثّف الباطن هجومه وأهدر لاعبه يوسف المزيريب هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الهولندي يوسف الجبلي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني حاول الباطن العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد كان عند الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه يوسف الجبلي.

وبهذه النتيجة حقق الاتفاق أول 3 نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتاً وبفارق الأهداف عن فرق النصر وأبها والرائد والفيحاء، وبقي الباطن بلا نقاط ليحتل المركز 12 مؤقتاً.

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