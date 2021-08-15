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اتحاد جدة يبحث عن التعويض أمام الرائد

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عبدالرحمن العبود اتحاد جدة الرائد
من مباراة الفريقين الموسم الماضي

اتحاد جدة يبحث عن التعويض أمام الرائد

الرياض - فيصل الحربي

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يبحث اتحاد جدة عن تعويض خسارته المفاجئة أمام الفيحاء حينما يواجه ضيفه الرائد على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في افتتاح المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأخفق الاتحاد في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب خسارته أمام الفيحاء 1-صفر يوم الأربعاء الماضي.

وستكون المباراة مهمة للفريق الاتحادي الذي تنتظره مواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

وكان مقرراً أن يُلعب النهائي في الموسم الماضي إلا أنه تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا ليقرر الاتحاد العربي موعد النهائي يوم السبت المقبل على ملعب المجمع الرياضي في العاصمة المغربية الرباط.

ويأمل البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد في أن ينهض فريقه سريعاً ويعود لسكة الانتصارات لإكمال تألقه في الموسم الماضي.

ولا تزال مشاركة البرازيلي إيغور كورونادو لاعب الاتحاد الجديد غامضة، كون الإدارة الاتحادية لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن والتي تعطيه الضوء الأخضر لتسجيل اللاعب.

وفي المقابل يطمح الرائد في أن يحقق بداية قوية بتحقيقه انتصارين متتاليين ستجعل الفريق في وضع مميز بعكس المواسم السابقة.

ونجح الرائد بالخروج منتصراً في مواجهته الافتتاحية والتي كانت أمام ضيفه الفتح حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه رائد الغامدي العائد للفريق بعد أن كان معاراً للنصر في الموسم الماضي.

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