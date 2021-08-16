اتحاد جدة يستعيد توازنه بثلاثية في شباك الرائد

استعاد اتحاد جدة توازنه بعدما اكتسح ضيفه الرائد 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في افتتاح المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ونجح الاتحاد في تعويض خسارته المفاجئة أمام الفيحاء يوم الأربعاء الماضي في افتتاح الدوري. وأكمل استعداده بهذا الفوز للنهائي المرتقب الذي سيجمعه أمام الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على كأس محمد السادس للأندية العربية.

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ولم يجد الاتحاد صعوبةً كبيرة في تجاوز ضيفه حيث نجح بحسم اللقاء من الشوط الأول الذي سجّل فيه ثلاثة أهداف.

واحتاج الاتحاد 7 دقائق حتى تمكن مهاجمه فهد المولد من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مدافعه المصري أحمد حجازي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 15 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي برأسه لتستقر في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وكثّف الاتحاد هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الرأس أخضري غاري رودريغيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 3 نقاط ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز السابع مؤقتاً.

