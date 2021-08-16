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اتحاد جدة يستوفي متطلبات نيل شهادة الكفاءة المالية

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اتحاد جدة
من تدريبات الاتحاد يوم الأحد

اتحاد جدة يستوفي متطلبات نيل شهادة الكفاءة المالية

العربية. نت

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أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، عن إنهاء كافة المتطلبات المالية ورفعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي تمكنه من تسجيل اللاعبين الجدد للمشاركة في منافسات الموسم الرياضي 2021-2022.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: تكللت جهود إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تم تقديم المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها، تمهيدا للحصول على الشهادة.

وأوضح الحائلي أن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الاتحاد طيله تاريخه، خاصة أنه كان سوف يترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات مقبلة.

بيان نادي الاتحاد
بيان نادي الاتحاد
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