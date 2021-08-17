"إنستغرام" يثير التكهنات حول مستقبل حمدالله مجدداً

أثار عبدالرحيم حمدالله أخو عبدالرزاق هداف النصر الكثير من التكهنات حول مستقبل الأخير مع ناديه الحالي يوم الثلاثاء، في رسالة مبهمة دأب الأول على إرسال مثلها عبر تطبيق "إنستغرام" وجميعها تتعلق بالهداف المغربي.

ونشر عبدالرحيم الذي يعرف نفسه بأنه وكيل عبدالرزاق، منشوراً عبر "إنستغرام" إذ نشر صورة أخيه حاملاً قميص النصر، ناديه الحالي، وكتب: حان الوقت لخوض تجربة جديدة ونجاح آخر في بيئة أكثر هدوءاً.



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وسبق أن انتقد عبدالرحيم لاعبي النصر ومدربهم الحالي البرازيلي مانو مينيزيس عقب الخسارة أمام الوحدات الأردني في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مرحلة دور المجموعات في أبريل الماضي، إذ كتب دفاعاً عن أخيه عبدالرزاق: اليد الواحدة لا تصفق، الفريق لا يلعب بجماعية، كيف يبحث الفريق عن التسجيل بينما الكرات لا تصل إلى المهاجم، على الأقل الحارس (وليد عبدالله) فعلها مرة ونجحت.

وفي السابع من مارس الماضي، وجه عبدالرحيم حمدالله سيلاً من الانتقادات للمدرب الكرواتي السابق ألين هورفات وإدارة صفوان السويكت، وكتب حينها: التغييرات التي مرت بالنادي ضغطت على أخي وغيرت أهداف النادي، فهو لا يسأل عن قرارات الإدارة التي اتخذتها وأجرت التغييرات التي حدثت، لم يغادر عبدالرزاق النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية مثلما فعل البعض، بالعكس التزم بعقده واحترمه حتى وإن كان يطالب بالكثير من المدفوعات المتأخرة.



وواصل حديثه عن ألين هورفات: يحتاج المدرب المؤقت إلى استيعاب أن لديه أفضل لاعب في الدوري السعودي في فريقه ومن الغباء عدم استخدامه.

وبعد خروج أخبار عن خلافات مالية بين حمدالله وناديه، ظهر أخوه عبدالرحيم في منشور يعود إلى 17 أكتوبر من العام الماضي ليقول: تم حل الخلاف ولكن لم يتم إنهاءه بشكل كامل. كل الفضل يعود إلى الرئيس الذي يعمل خلف الكواليس، وتجاوز أخي ما حدث بفضل جماهير النصر. علماً بأنه قبل 3 أيام من ذلك المنشور نشر خبراً مفاده بأن عبدالرزاق قد يغادر النصر.

وفي أثناء توقف المنافسات الرياضية إثر فيروس كورونا شهر 6 من العام الماضي، كتب عبدالرحيم تحت صورة تجمعه بأخيه الهداف: لا يقدر الكل ما فعلته للنصر، وخاصة المسؤولين.



ويلعب عبدالرزاق حمدالله مع النصر منذ صيف 2018، إذ فاز معه ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الأول وبطولتي كأس السوبر في الموسمين اللاحقين، كما حقق جائزة هداف مسابقة الدوري السعودي مرتين.