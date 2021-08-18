اتحاد جدة يتعاقد مع الحافظ بنظام الإعارة

أعلن نادي اتحاد جدة لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع عبد الله الحافظ، قادما من فريق الوحدة "درجة أولى" لمدة عام على سبيل الإعارة.

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحافظ كان موجودا بمقر النادي، يوم الأربعاء، إذ وقع عقد الإعارة ليكون النادي السابع في مسيرته عقب اللعب للاتفاق والهلال وهجر والوحدة في السعودية، بالإضافة إلى ليريا وباكوش دي فيريرا في البرتغال.

مادة اعلانية

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ثلاث نقاط بعدما فاز على الرائد 3 -صفر في المرحلة الثانية من المسابقة، فيما كان قد استهل مشواره بالخسارة صفر -1 أمام الفيحاء.