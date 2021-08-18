النصر يصطدم بالفيصلي والأهلي يواجه الحزم بحثاً عن فوزه الأول

يتطلع النصر للمحافظة على الصدارة مبكراً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث أهلي جدة عن فوزه الأول حينما يواجه مضيفه الحزم، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يتطلع النصر لمواصلة تألقه والمحافظة على الصدارة مبكراً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

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وقدّم النصر عرضاً قوياً في افتتاح مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما اكتسح ضيفه ضمك 4-1.

ويعول النصراويون كثيراً على لاعبهم البرازيلي تاليسكا الذي تألق في أول مواجهاته مع أصفر العاصمة في مباراة ضمك الماضية.

ويأمل البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر أن يواصل فريقه نفس الأداء الذي قدمه أمام ضمك خاصة بعد اكتمال صفوفه بعودة المدافعين عبدالاله العمري وعبدالرحمن العبيد اللذين شاركا في التدريبات الجماعية عقب غيابهم عن المباراة السابقة بسبب الفيصلي.

وفي المقابل، يبحث الفيصلي عن فوزه الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد تعادله في مواجهته السابقة أمام مضيفه أهلي جدة 1-1.

ويدخل النصر المباراة في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز 11.

وفي الرس يبحث أهلي جدة عن انتصاره الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم حينما يواجه مضيفه الحزم.

وتعثر أهلي جدة في افتتاح مواجهاته بالدوري بعد تعادله أمام ضيفه الفيصلي 1-1.

ويعاني الألباني بيسنيك هاسي مدرب الأهلي بسبب الغيابات الكبيرة في صفوف لاعبيه في مواجهة الفيصلي بسبب عدم حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبيه الجدد.

ومن المتوقع أن تنجح ادارة الأهلي في استخراج شهادة الكفاءة المالية قبل مواجهة الحزم ليتسنى لمدربه الاستعانة بخدمات لاعبيه الجدد البرازيليين باولينيهو ودانكلير بيريرا والمقدوني أليوسكي والسنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب براداريتش.

وفي المقابل يأمل الحزم في أن يواصل أداءه المميز الذي قدمه في مباراة التعاون الماضية خاصة في الشوط الثاني.

وكان الحزم الصاعد حديثاً قريباً من تلقي الخسارة الاولى هذا الموسم حيث كان خاسراً أمام ضيفه التعاون 3-1 إلا أنه نجح في الخروج بنقطة بعد تعادله في الدقائق الأخيرة.