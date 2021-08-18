اتحاد جدة والنصر أكبر المتضررين من كأس أمم إفريقيا

ستكون أندية اتحاد جدة، الاتفاق، النصر، الرائد، الفيحاء، الباطن والفيصلي أكبر المتضررين من إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا شهر يناير المقبل، إذ ستقام البطولة مطلع الدور الثاني من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسحبت قرعة بطولة أمم إفريقيا يوم الثلاثاء في العاصمة الكاميرونية ياوندي التي ستستضيف البطولة بين يومي 9 يناير والسادس من فبراير 2022، بينما ينتهي الدور الأول من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 31 ديسمبر من العام الجاري.

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ويملك اتحاد جدة لاعبين تأهل منتخبيهما إلى البطولة الإفريقية، إذ من المؤكد أن يشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في البطولة التي وضعته إلى جانب السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، فيما سيكون غاري رودريغيز لاعب اتحاد جدة وزميله جوليو تافاريس مهاجم الفيصلي مع منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون التي يقود هجومها فنسنت أبو بكر لاعب النصر وإثيوبيا وبوركينا فاسو.



وتضم قائمة منتخب تونس الذي يلعب في المجموعة السادسة إلى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا، صانع ألعاب أبها سعد بقير وجناح الاتفاق نعيم سليتي.

وسيفقد الاتفاق حارسه الجزائري المخضرم رايس مبولحي وكذلك سيفعل الرائد مع حارسه عز الدين دوخه، إذ سينافس منتخبهما في المجموعة الخامسة منتخبات سيراليون وغينيا الإستوائية وساحل العاج.



وسيكون المحور الغاني أفري أكوا لاعب الباطن ومواطنه كريستيان أتسو لاعب الرائد وصامويل أوسو جناح الفيحاء ضمن العناصر التي سيعتمد عليها مدرب منتخب غانا في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب وجزر القمر والغابون.