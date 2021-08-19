أهلي جدة يكشف طبيعة إصابة السومة

أوضح أهلي جدة، يوم الخميس، أن مهاجمه الدولي السوري عمر السومة تعرض لإصابة عضلية، وذلك خلال لقاء الفريق أمام الحزم، ضمن الأسبوع الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما أمام الحزم، في اللقاء الذي شهد إصابة السومة وخروجه في الشوط الأول.

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وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها السومة عن تعرضه لإصابة عضلية، فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوصات اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

