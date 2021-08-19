الهلال في مهمة صعبة أمام التعاون

ستكون مهمة الهلال صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث أبها عن تحقيق فوزه الثاني توالياً حينما يواجه مضيفه الباطن، وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يلتقي ضمك أمام ضيفه الطائي، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ستكون مهمة الهلال صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون.

مادة اعلانية

وخرج الهلال بفوزٍ ثمين في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي يدافع عن لقبه بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الطائي 1-صفر.

ويأمل البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب الهلال في أن يقتنص فريقه 3 نقاطٍ مريحة بعكس مباراته الأولى أمام الطائي الصاعد حديثاً.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة البرازيلي ماثيوس بيريرا لأول مرة مع الفريق الأزرق، في حين سيغيب اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة.

وفي المقابل يبحث التعاون عن فوزٍ سيكون صعب يعوض به تعادله أمام الحزم في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر التعاون نقطتين ثمينتين في افتتاح مشواره بعد تعادله أمام الحزم 3-3 في مواجهةٍ مثيرة أقيمت على ملعب الأخير بالرس.

وتقدم التعاون مرتين خلال مجريات اللقاء بنتيجة 2-صفر و3-1 إلا أن الحزم انتفض ونجح بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق ليتقاسما النقاط.

وفي حفر الباطن يبحث أبها عن تسجيل بدايةٍ قوية ومريحة حينما يحل ضيفاً على الباطن الباحث عن فوزه الأول.

ونجح أبها باقتناص 3 نقاط ثمينة عقب فوزه أمام ضيفه الشباب وصيف بطل النسخة الماضية 2-1.

وفي المقابل يبحث الباطن العائد من جديد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن فوزه الأول عقب خسارته في مباراته الأولى أمام مضيفه الاتفاق 2-1.

ويعاني الباطن كثيراً حيث لم تنجح ادارته بتسجيل اللاعبين الجدد بسبب عدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث فريقا ضمك وضيفه الطائي عن تعويض خسارتهما في المرحلة الأولى من النصر والهلال.

وتلقى ضمك خسارةً ثقيلة من أمام مضيفه النصر بنتيجة 4-1 على مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليتذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الطائي لمواصلة أداءه المميز الذي قدمه أمام مضيفه الهلال في افتتاح مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الطائي أداءً مميزاً أمام مضيفه الهلال "حامل اللقب في آخر موسمين" حيث خسر المباراة بالدقيقة الأخيرة برأسية صالح الشهري التي حسمت اللقاء لأزرق العاصمة.