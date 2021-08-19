باولينيو يمنح الأهلي نقطة صعبة أمام الحزم

اقتنص أهلي جدة نقطةً ثمينة عقب تعادله أمام مضيفه الحزم 2-2، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب الأخير في الرس، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر، حينما حول مهاجمه السوري عرضية زميله الكرواتي فيليب براداريتش بكرة مقصية ذكية إلا أنها اعتلت العارضة.

مادة اعلانية

وعند الدقيقة 5 اضطر الألباني بينسيك هاسي لإجراء أول تغييراته بدخول لاعبه عبدالرحمن غريب بديلاً لعمر السومة المصاب.

وقدّم الحزم أداءً قوياً خلال الشوط الأول، حيث تمكن مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 35 بعدما حول عرضية زميله الهولندي أولا جون برأسه لتسكن شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الحزم هجومه وتمكن نجمه الهولندي جون من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الأهلي.

في الشوط الثاني فرض الاهلي سيطرته بحثاً عن هدف تقليص الفارق الذي أتى بعد مرور 78 دقيقة عن طريق مدافعه المقدوني إزغان أليوسكي عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الأهلي هجومه ونجح قائده البرازيلي باولينيو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 83، بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب بقدمه في شباك الحارس داود السعيد.

وكثّف الأهلي هجومه وأهدر لاعبه السنغالي الحسن نداو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله حسين المقهوي أمام المرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس داود السعيد الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى نقطتين ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز التاسع مؤقتاً.