تفاريس يقلب الطاولة على النصر ويمنح الصدارة للفيصلي

حقق الفيصلي 3 نقاط ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث نجح النصر بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه البرازيلي اندرسون تاليسكا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بمهارة لتستقر في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

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وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف ليحول الكرة بقدمه إلا أنها اعتلت العارضة.

وفرض الفيصلي سيطرته بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 45+3 حينما سجّل مهاجمه جوليو تافاريس هدفاً من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي أفضليته وتمكن مهاجمه جوليو تفاريس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما حول عرضية زميله صالح القميزي برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وكثّف الفيصلي هجومه وكاد مهاجمه جوليو تفاريس أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه بعدما سدد كرةً داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وفرض النصر سيطرته في الدقائق العشر الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل ولكنه فشل في الوصول لمرمى الحارس مصطفى ملائكة بسبب تألق لاعبي الفيصلي الذي نجحوا في تأمين شباكهم لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 4 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 3 نقاط ليتراجع للمركز الثاني مؤقتاً.

