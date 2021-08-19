لاعبو أهلي جدة يختارون باولينيو قائداً للفريق

اختار لاعبو أهلي جدة زميلهم الجديد البرازيلي باولينيو قائداً للفريق في الموسم الحالي وذلك قبل يوم من خوض مباراة الحزم في الأسبوع الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر أهلي جدة مقطعاً مصوراً عبر "تويتر" قال خلاله باولينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق: أنا متفاجئ لأنني وصلت إلى الفريق للتو، عليكم أن تثقوا بأنفسكم، وأعرف أن الفريق فقد بعض الثقة الموسم الماضي وهذا أمر يحدث في كرة القدم لكن علينا تجاوز ذلك.

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وواصل: شارة القيادة لن تغير من طباعي، أنا لا أملك شيئاً مميزاً عنكم، سأبقى باولينيو زميلكم.

ونشر النادي الجدّاوي صورة قادة الفريق الأربعة وهم باولينيو ومعتز هوساوي وياسر المسيليم وعمر السومة.